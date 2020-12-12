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Sessiz sokaklarda köpek egemenliği
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklarda toplu gezerek yiyecek arayan ve birbirleriyle dalaşan sokak köpekleri dikkat çekiyor.
KÜTAHYA 12.12.2020, 16:57
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklarda toplu gezerek yiyecek arayan ve birbirleriyle dalaşan sokak köpekleri dikkat çekiyor.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Cumhuriyet Meydanı’nda bir düzineye yakın köpeğin toplu gezmesi ve birbirleriyle dalaşmaları dikkat çekiyor. Köpeklerin oturma banklarının üzerine çıkarak yiyecek aramaları esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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