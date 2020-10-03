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Servis şoförlerine Korona virüs ve hijyen eğitimi

SERVİS ŞOFÖRLERİNE KORONA VİRÜS VE HİJYEN EĞİTİMİ

KÜTAHYA 03.10.2020, 10:33
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Servis şoförlerine Korona virüs ve hijyen eğitimi

Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim servis şoförlerine Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi verildiği bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Taşımalı eğitim servis şoförlerine, Korona virüs salgınından korunmanın yolları, hijyen ve trafik eğitimi konularında bilgiler verildi. Eğitimde okul servis araçlarının kullanım yüzeylerinin, öğrenci olmadığı zamanlarda haftada en az bir kez yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı. Okul servis araçlarında, yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulması ve sıkça dokunulan yüzeylerin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sürekli yapılması, araçlarda sağlığın korunması açısından yeterli havalandırma yapılması, servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişilerin hijyen şartlarına uygun eldiven ve kişisel koruyucu donanımlar kullanması istendi’’ ifadelerine yer verildi.

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