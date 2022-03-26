Serdar Tuncer Gediz’de sevenleri ile buluştu

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Şair-Yazar Serdar Tuncer ile “Şiirli Muhabbet” programı düzenlendi.

Gediz Kültür Merkezi’nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, AK Parti Gediz İlçe Yönetimi, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gediz Kadın Kolları, AK Parti Gediz Gençlik Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şair-Yazar Serdar Tuncer; aşk, tarih ve tasavvuf üzerine yaptığı doyumsuz sohbetle Gedizli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Seyirciyle sohbet ederek birbirinden güzel şiirleri de seslendiren Serdar Tuncer, Gediz’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Şair-Yazar Serdar Tuncer’e katılımları için teşekkür ederek, Gediz’e özgü hediyeleri takdim etti.

Her yaştan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Serdar Tuncer ile günün anısına fotoğraf çekilmeleri ile son buldu.