Sera domateslerinden numune alımı

Kütahya İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik Personelince 2021 yılı hasat öncesi pestisit denetim programı kapsamında Simav ilçesinde domates seralarından numune alımı gerçekleştirildi.

Numune alımı esnasında üreticilere ayrıca bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımın yapılması, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve hasat süresine dikkat edilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.