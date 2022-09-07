Semt sahaları hizmete sunuldu

Kütahya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol kçerçevesinde 14 farklı mahalledeki semt sahalarının yapımı tamamlandı.

Gençleri ve vatandaşları spora teşvik etmek, spor alanlarını çoğaltarak herkesin spor yapma imkanını kolaylaştırmak amacıyla, Kütahya Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 14 semt sahası yapımı hızla başlanmıştı. Sahaların 6 tanesi mayıs ayında gençlerin kullanımına açılmıştı. Sahaların geri kalanları da hızla tamamlanarak gençlerin kullanımına sunuldu.