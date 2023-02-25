Selman Çelik, şehadetinin 6. yılında dualarla anıldı

Suriye’de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik’in şahadetinin 6. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Meydan Mahallesi Kakaç Camii’nde okutulan mevlit programına, Vali Vekili Mustafa Günay, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya İl Müftüsü Yardımcısı Mustafa Karaman, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Yardımcısı Mustafa Karaman tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Mevlit sonrasında Vali Vekili Mustafa Günay, Belediye Başkanı Alim Işık ve protokol üyeleri, şehidin babası Süleyman Çelik ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye’nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.