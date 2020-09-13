banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
VakıfBank lige galibiyetle başladı
VakıfBank lige galibiyetle başladı
Uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
Uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİNE UYGUN ÇEŞME GÖZ KAMAŞTIRIYOR

KÜTAHYA 13.09.2020, 20:24
2
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor

Kütahya’da hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme, göz kamaştırıyor.

Muharrem Konak isimli vatandaş, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Yenice köyü yakınlarında Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme yaptırdı. Bölgede ikamet eden Recep Öztaş isimli vatandaş, Kütahya’da çeşme kültürünün geçmişten günümüze, bugünden yarına ulaştırılacak şekilde yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Öztaş, "Burası Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında bir bölge. Burada daha önce de çeşme vardı. Ancak, hayırsever Muharrem Akyol tarafından çeşme Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Buradan her gün yüzlerce sürücü mola vererek su içiyor. Çeşmenin görümü herkes tarafından tekdirle karşılanıyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Betis 1 3
4. Huesca 1 1
5. Real Sociedad 1 1
6. Real Valladolid 1 1
7. Villarreal 1 1
8. Celta de Vigo 1 1
9. Eibar 1 1
10. Atletico Madrid 0 0
11. Barcelona 0 0
12. Elche 0 0
13. Getafe 0 0
14. Levante 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Deportivo Alaves 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0