Selçuklu eseri Yenice Hanı turizme kazandırılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, tarihi Yenice Hanı’ndaki kazı ve temizlik çalışmaları ile restorasyonu tamamlanan Anasultan Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik ilk olarak Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23. kilometresinde bulunan ve Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Yenice Hanı’nda Kütahya Müze Müdürlüğünce sürdürülen kazı ve temizlik çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yenice Hanı’nın 3R projesinin en kısa sürede tamamlanarak 2023 yılı Mart ayı itibarıyla restorasyon ihalesi yapılacağını belirten Vali Çelik, “Hep birlikte, geçmişimizin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmalı, değerlerimizi korumalıyız” dedi.

Vali Ali Çelik incelemelerine Anasultan Türbesi ile devam etti.

Restorasyonu 1980 yılında Ahmet Yakupoğlu tarafından yapılan Anasultan Türbesi’nin bakım ve onarımının İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapıldığını aktaran Vali Çelik, “Geçmişimizin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkarak, değerlerimizi koruyarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.