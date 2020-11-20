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Şehrin işlek cadde ve sokaklarında “HES kodu” sorgulaması

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek, halk sağlığını korumak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşları bilgilendirirken Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin işlek cadde ve sokaklarında “HES kodu” sorgulaması yapıyor.

KÜTAHYA 20.11.2020, 10:15
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Şehrin işlek cadde ve sokaklarında “HES kodu” sorgulaması
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Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek, halk sağlığını korumak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşları bilgilendirirken Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin işlek cadde ve sokaklarında “HES kodu” sorgulaması yapıyor.

Koronavirüsle mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Kütahya Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşı tedbirler hakkında bilgilendirme ve HES Kodu sorgulamada görevlendirildi.

Kolluk görevlileri yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu) ile Samanpazarı bölgesinde vatandaşların HES kodu sorgulamasını yapıyor.

Karantinada olması gerektiği halde tedbirleri ihlâl ederek sokağa çıkıp toplum sağlığını riske atan vatandaşlar HES Kodu sorgulamasıyla tespit ediliyor.

Karantina kurallarını ihlâl ettiği tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanırken karantina sürelerini tamamlamaları için Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştiriliyorlar.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de şehrin işlek cadde ve sokaklarında Covid-19 tedbirleri hakkında vatandaşları bilgilendirip maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yapıyor.
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