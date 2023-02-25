Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilen “Mobil Atık Getirme Merkezi” uygulamasıyla ilgili, “Temiz bir şehir, gelecek nesillerimize kirletilmeyen bir çevre bırakmak istiyorsak lütfen bu hizmetlere siz de iştirak edin” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde tümünde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere okul, hastane, üniversite, alışveriş merkezleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatmıştı. Daha önce gerçekleştirdiği uygulamalarla yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran, çöpten elektrik üreten, hem ekonomiye hem de çevreye önemli kazanımlar sağlayan Kütahya Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek şehrimizdeki sıfır atık bilincinin arıtmayı hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla şehrin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirildi. Mobil Atık Getirme Merkezleriyle vatandaşlar, evlerinde ya da iş yerlerindeki atıkları kâğıt, plastik, metal, cam, atık pil, atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar olarak ayrı ayrı atarak hem ülke ekonomisine hem de çevreye önemli katkı sağlamış olacak.

"Belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadı"

Yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleriyle hem çevreye hem de ekonomiye önemli kazanımlar sağlanacağını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizdeki bir ilki daha vatandaşlarımızla tanıştırmak için toplanmış bulunmaktayız. 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle şehrimizde faaliyete geçen Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması şehrimiz için çok önemli bir gelişme. İlk kez şehrimizde böyle bir çevre korumaya yönelik, atıklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmayı başlattık. Öncelikle burada emeği geçen Belediyemiz Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personeline çok teşekkür ediyorum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Söz konusu 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibesidir. Belediyemizin kasasından bir kuruş para çıkmadan bunlar şehrimize kazandırıldı. Onun için emeği geçen tüm bakanlık personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. Toplam 7 bölmeden oluşan Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin bir kısmı yerleştirildi, bir kısmının montajı devam ediyor. Bir adet Millet Bahçemizin oraya, bir adet Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önüne, Kent Park’ın karşısına, Modern Kütahya bölgesine, Necip Fazıl Kısakürek Okulunun oraya, Cumhuriyet Mahallemize, 30 Ağustos İş Merkezimizin olduğu bölgeye, ayrıca Dumlupınar Mahallemize, Zafertepe Mahallemize, Atakent bölgesine, Hilalkent Mahallemize ve Zafer Meydanımızın bulunduğu bölgeye bunlardan birer adet yerleştirdik. Bundan sonra vatandaşlarımız evlerinde atık olarak değerlendirdikleri malzemeleri buralara getirdiğinde, burada toplanan atıklarda geri dönüşüm merkezine gönderilecek. Orada da hem ekonomiye kazandırılacak hem de etrafın kirlenmesine engel olmuş olacağız. Bu kıymetli hizmetimizin vatandaşlarımıza duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Temiz bir şehir, gelecek nesillerimize kirletilmeyen bir çevre bırakmak istiyorsak lütfen bu hizmetlere siz de iştirak edin. Evinizdeki atıkları ayırarak buralara atarsak hem geri dönüşümle yeni malzemelerin yapımında hem de enerji üretiminde girdi olacaktır. Ülke ekonomisine de çok ciddi katkılarının olacağını düşünüyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.