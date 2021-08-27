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Şehitler Mahallesi kadınlarının aşure buluşması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınlar aşure kazanlarının başına geçerek aşure pişirdiler.

KÜTAHYA 27.08.2021, 16:35
Şehitler Mahallesi kadınlarının aşure buluşması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınlar aşure kazanlarının başına geçerek aşure pişirdiler.

Mahalle meydanında bir araya gelen onlarca kadının kendi aralarında topladıkları malzemelerden pişirdikleri aşure mahalle halkına ve Şehitler Mahallesi Camii cemaatine dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, mahalle halkıyla beraber sosyal dayanışma içerisinde, birlik ve beraberliğe katkı sunacağı inancıyla aşure etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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