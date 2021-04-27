banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'

Şehitler anıtı yenilendi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.

KÜTAHYA 27.04.2021, 11:56
3
Şehitler anıtı yenilendi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çavdır mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında bulunan şehitler anıtının, olumsuz hava şartları ve çeşitli nedenlerle bazı yerlerinin deforme olduğunu belirtti. Başkan Biçer “Vatan uğrunda canlarını feda eden 24 şehidimizin künyelerinin bulunduğu şehitler anıtını restore ederek yeniledik. İlçe girişindeki anıtın çevre temizliği de yapılarak, güzel bir görüm kazandırıldı” dedi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?