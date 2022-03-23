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Şehit Yarbay Nazım Bey’in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu’nda yaşayacak
Kütahya’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey’in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu’nda yaşayacak.
KÜTAHYA 23.03.2022, 09:33
Kütahya’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey’in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu’nda yaşayacak.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Çöğürler İstasyon Şefliği adının TCDD’nin aldığı kararla "Çöğürler Nazım Bey" olarak değiştirildiğini açıkladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.(EFE-)