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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar dualarla anıldı
Vali Ali Çelik, beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte şehit Hasan Yaşar’ı anma programına katıldı.
KÜTAHYA 06.09.2022, 09:04
Vali Ali Çelik, beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte şehit Hasan Yaşar’ı anma programına katıldı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.
Şehidin ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, “24 saat emrinizdeyiz” diye konuştu.
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