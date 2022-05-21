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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
KÜTAHYA 21.05.2022, 10:59
Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, “24 saat emrinizdeyiz. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin” dedi.