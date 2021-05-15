banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor
Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor
Haluk Levent Filistin şarkısıyla dinleyenleri duygulandırıyor
Haluk Levent Filistin şarkısıyla dinleyenleri duygulandırıyor
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi

Şehit mezarları ziyaret edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde terörle mücadelede şehit olan askerlerin mezarları ziyaret edildi.

KÜTAHYA 15.05.2021, 14:20
Şehit mezarları ziyaret edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde terörle mücadelede şehit olan askerlerin mezarları ziyaret edildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’02 Mayıs 1989 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Mehmet Kahraman ve 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan P. Komando Onbaşı Yaşar Yıldız kabri başında ziyaret edildi. Aziz şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.Ziyarete Kaymakamımız Salih Sak, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri katıldı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim’’ dedi.
Yorumlar (0)
24°
açık