Şehit Hüseyin Gürlekli dualarla anıldı

2009 yılında Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Kütahya Gedizli Jandarma Komando Onbaşı Hüseyin Gürlekli’nin şehadetinin 13. yılında dualarla anıldı.

Gediz Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Gürlekli ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Necdet Akel, ve yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen anma programında şehit için mevlid-i şerif okutuldu ve vatandaşlara helva dağıtıldı.

Şehidin ailesi ve Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bukni’nin de katılım sağladığı organizasyon çerçevesinde Şehit Hüseyin Gürlekli’nin kabri ziyaret edildi.

Şehitlerin ulaştığı makamın, ulaşılacak makamların en yücesi olduğunu ifade eden Gediz Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Necdet Akel, “Onlar, Peygamber Efendimizin komşularıdır. Onların geride bıraktıkları emanetlerine sımsıkı sarılarak, onların canlarını uğruna feda ettikleri değerlerin idrakine varmak, üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Allah, bizleri onların canlarını feda ettiği vatan değerlerine sımsıkı sarılanlardan eylesin” diye konuştu.

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Ülkü Ocakları Gediz İlçe Başkanı ve şehidin kardeşi Hakan Gürlekli, “Ülkücü camia bu vatan için çok şehit verdi, devletimizin en zor anında canımızla kanımızla bu vatana siper olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yeni nesillerimizi vatan millet aşkıyla bilim ve ilim çizgisinde yetiştiriyoruz. Allah’ın izniyle gelecekteki Türkiye’de de şehit Hüseyin Gürlekli ile aynı vatan sevgisini besleyen ülkücü gençler olacak. Bu anlamlı günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.