Şehit emniyet müdürü, memleketi Kütahya’da dualarla anıldı

2012 yılında Antalya’da ikna etmeye çalıştığı kişi tarafından vurularak şehit edilen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gökcan, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Şehit annesi Nebahat Gökcan tarafından Ulu Cami’de düzenlenen mevlit programına; Vali Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından şehidin ailesiyle görüşen Vali Ali Çelik, sabır ve başsağlığı dileyerek her zaman yanlarında olduğunu söyledi.