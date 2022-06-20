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Şehit babaları unutulmadı

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Babalar Günü dolayısıyla şehit J. Er Ramazan Sancak’ın babası Abdullah Sancak, şehit J. Er Ahmet Oyuklu’nun babası Hasan Oyuklu ve şehit J. Er İsmail Karabayram’ın babası Nazif Karabayram’ı ikametlerinde ziyaret etti.

KÜTAHYA 20.06.2022, 09:40
Şehit babaları unutulmadı

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Babalar Günü dolayısıyla şehit J. Er Ramazan Sancak’ın babası Abdullah Sancak, şehit J. Er Ahmet Oyuklu’nun babası Hasan Oyuklu ve şehit J. Er İsmail Karabayram’ın babası Nazif Karabayram’ı ikametlerinde ziyaret etti.

Şehit babalarının Babalar Günü’nü tebrik eden Börü, devletin ve milletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit aileleri, Vali Yardımcısı Aydın Börü’ye teşekkür ettiler.

Ziyaretlerde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

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