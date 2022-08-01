Şehit asker dualarla anıldı

2017 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 26 yaşında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız ölüm

yıldönümünde unutulmadı. Şehit Semih Akyıldız şehadetinin yıl dönümünde, babaocağı Gelinkaya köyünde dualarla anıldı. Şehidimizin ruhuna ithafen düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Vali Ali Çelik “ Kahraman şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Rabbim kahramanlarımızdan ve onları yetiştiren fedakâr ailelerinden razı olsun” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, "Kahraman Şehidimiz Semih Akyıldız kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde Gelinkaya köyümüzde dualarla yad ettik.Aziz Şehitlerimize, başımızın tacı kıymetli ailelerine minnettarız. Rabbim hepimizi Şehitlerimizin şefaatine, emanetine layık eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.