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Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler

Kütahya’nın Emet ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret etti.

KÜTAHYA 21.06.2021, 09:20
Şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret edip dua ettiler

Kütahya’nın Emet ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şehit annesini ve şehit mezarını ziyaret etti.

Emet AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok ve Yönetim Kurulu üyeleri, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe - Yıldırım Operasyonu’nda teröristlerin roketli saldırısı sonucu 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın annesini evinde ziyaret etti. Altınok ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Şehit Ahmet Asan’ı mezarı başında ziyaret edip dua ettiler.
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