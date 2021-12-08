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Şehit Alaattin Özdemir dualarla anıldı
Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında görev başında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir’i vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.
KÜTAHYA 08.12.2021, 13:33
Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında görev başında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir’i vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.
Şehidin ailesinin acısını paylaşan Vali Çelik, “Bizler de sizlerin birer evladıyız. Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz” dedi.