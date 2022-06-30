Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyelerini ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Kazım Uysal’a, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik Eşlik ederken, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda şehit Mehmet Karaduman’ın kardeşi Yusuf Karaduman’a, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kıbrıs şehidi Ali Alpaslan’ın kızı Belkıs Alpaslan, Tavşanlı Derbent Köyü şehitlerini temsilen Tahsin Aydoğdu ve ailesi, şehit İsmail Düzgün’ün babası Osman Düzgün ve annesi, şehit Mustafa Kemal Uçar’ın kardeşi Enes Uçar ve yengesi, şehit Cemil Demirayaklı’nın annesi Ayşe Demirayaklı ve yengesi Meryem Demirayaklı, şehit Abdurrahman Altınbay’ın babası İsmail Altınbay ve annesi, Kıbrıs Gazisi Mehmet Ziya Kolukısaoğlu ve 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit eşlik ettiler.

Dernek Başkanı Yusuf Karaduman ve Dernek Yönetimi adına Üniversite Senatosunun bu yılın Mart ayında aldığı karar ile Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonuna, Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu isminin verilmesinden ve DPÜ Tavşanlı Yerleşkesinde her bir şehit adına ceviz fidanı dikilerek şehitlerin hatırlarının yaşatılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Yusuf Karaduman başkanlığındaki heyet, bu süreçte başta Rektör Uysal olmak emeği geçen tüm senato üyelerine, Tavşanlı MYO yönetimine ve öğrencilerine teşekkür ettiler.

Rektör Kazım Uysal, yaptığı konuşmada şehitlik makamının ve bu makama erişmenin yüceliğini anlatarak tüm şehitlere ve vefat eden gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere sağlıklı, uzun ömrüler diledi. Şehitlerin hatıralarının çok önemli olduğunu ve bu hatıralarının okulda ebediyen yaşatılacağını belirten Uysal, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinin Rektörlüğe yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret sonunda Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Karaduman, Prof. Dr. Uysal’a dernek hatırası olarak çini tabak hediye etti.