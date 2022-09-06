"Şehit aileleri ve çocukları baş tacımız"

2015 yılında görevi başında şehit olan itfaiye eri Ömer Türk için, İtfaiye Müdürlüğü binasında mevlit programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehidin ailesi ve çocuklarının emanetleri olduğunu ifade etti.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında Şehit İtfaiye Eri Ömer Türk adına mevlit programı düzenlendi.

Düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) belirttiği gibi ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir’ hizmet ederken görevi başında kaybettiğimiz bu kardeşimiz, inanıyorum ki en iyi yerde misafir ediliyor, o bizi buradan görüyor, duyuyor. Değerli eşi olmak üzere, iki değerli çocuğu ve aile bireylerin ve tüm sevenlerine teşekkür ediyorum. Bu programı organize eden başta İtfaiye Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizde çalışan her ferdimizi belediye başkanı gibi milletine sevdalanmış bir kardeşimiz olarak görüyoruz. Ömer kardeşimizin çalışma alanına yakın bir alanda Fuat Paşa Mahallemizde bir parka ve ayrıca Akkent Mahallemizde bir caddeye ismini verdik” dedi.

Görevleri başında şehit olan belediye personelinin isimlerinin alınan meclis kararı ile cadde ve parklarda yaşatılacağını dile getiren Başkan Işık, “Su ve Kanalizasyon İşlerinde çalışan Ali Candan kardeşimiz de görev şehidi oldu. Onu da rahmet ve minnetle anıyoruz. Cengizhan Tetikişçi, görev başında aramızdan ayrıldı. Onların da isimlerini yaşatacak ve isimlerini bir caddeye, bir parka vererek ölümsüzleştirecek uygulamayı ilke edindik. Göreve şehitlerimizin aileleri ve çocukları bizim emanetimizdir. Her zaman aileleri ve çocukları başımızın tacıdır. Yine prensip olarak görev şehidi olan çalışma arkadaşımızın ailesinden birisi iş başvurusunda bulunduğunda onu işe yerleştiriyoruz. Yerleştirmeye de devam edeceğiz. O kardeşlerimizin çocuklarını kimsenin eline baktırmamak bizim boynumuzun borcudur. Ömer kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Aydın Börü, “Öncelikle şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine de bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.