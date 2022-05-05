Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının gelmesi ile birlikte sahadaki çalışmalarına ağırlık veriyor. Şehir merkezi ve orta refüjlerdeki yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları başladı.

Yapılan çim biçme çalışmalarının yanında ekipler yeşil alanların bakımını da yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Daha temiz ve yeşil bir Kütahya için çalışmalarını sürdüren ekipler, planlanan program dahilinde çim biçme, ot temizliği, park ve bahçelerin bakım, onarım çalışmalarını yürütmeye devam edecek" denlidi.