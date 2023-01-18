Şehir Hastanesi bölgesine yeni yol

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Şehir Hastanesi bölgesinde Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı yeni yol açımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaşım ve üst yapı imalatlarıyla 2022 yılında rekor kıran Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanıma açıldığında büyük bir yoğunluğun oluşacağı Şehir Hastanesi bölgesindeki yatırımlarını sürdürüyor. Daha önce Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasına yol açan ve hastanenin önündeki Eken Paşa Caddesi’nin genişliğini 30 metreye çıkararak asfaltlayan ekipler, şimdi de hastanenin güneyinde kalan bölgede Şair Ali Pesendi Caddesi’ne paralel yeni bir yol açıyor.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin geleceğini düşündüklerini ve çalışmaların bu yönde ilerlediğini söyledi.

2023 yılında yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkanı Işık, yeni yolun açılmasıyla vatandaşların Şehir Hastanesi’ne ulaşımda yeni bir alternatife kavuşmuş olacağını ifade etti.