Saruhanlar köyünün sosyo-ekonomik tarihine dair akademik makale

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Saruhanlar köyünün, ’19. yüzyıl sosyo-ekonomik’ tarihine dair akademik makale yayınlandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademisyenlerinden Gedizli tarihçi tarafından kaleme alınan çalışmanın Osmanlı arşiv kayıtlarına göre hazırlandığı öğrenildi.

Köyün 1600’lü yıllarda kurulduğuna ilişkin bilgilere ulaştığını belirten Tarihçi Akademisyen Doç.Dr.Ahmet Sağlam, “Gediz-Saruhanlar Köyü ahşap kaşıkçılıkla uğraşan Kütahya’nın tek köyü. Geleneksel olarak el emeği ile gürgen ağacından üretilen kaşıklarıyla şöhret kazanmış bir köyümüz. Özellikle köylünün sınırlı olan kuru ve sulu tarım dışında sepetçilik işi ile uğraştıkları kaydı dikkat çekici” diye konuştu

Sağlam, “Günümüz köy sakinlerinin pek çoğunun bilmediği ileri yaşlarda olanların nadiren bildiği bu meslek bugün varlığını yitirmiş görünüyor. Çok eskilerden köylüye para kazandırdığı bu kayıtlardan anlaşılıyor. Ahşap sepetçiliğin uğraş olarak yaygın olduğu 1840’lı yılların kayıtlarında sadece bir hane için kaşıkçılık kaydı bulunuyor. Bu kaydı dikkate aldığımızda bugün sürdürülen kaşıkçılığı başlatan kişi köy temettüat defteri 9 no’lu hane reisi Molla Mehmet oğlu Hasan’ın olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yöre tarihi ile alakalı kitap-makale-belgesel türü çalışmaları bulunan tarihçinin Gediz-Kayaköy Tarihi adlı kitap çalışması ile Gediz-Yeşilova Köyü’nün 19. Yüzyıl Sosyo ekonomik tarihini konu alan makale çalışması geçen yıl yayınlandı.