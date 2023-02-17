Şaphane’den deprem bölgesine 2 kamyon odun

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Karamanca ve Karakür köylerinden toplanan 2 kamyon yakacak odun deprem bölgesine gönderildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelerimizin ısınma ihtiyacının karşılanması için ilçemiz Karamanca ve Karakür köyündeki vatandaşlarımızın yardımıyla toplanan 2 kamyon yakacak odun, deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır” denildi.