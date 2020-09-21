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Şaphane’de yol bakım ve peyzaj çalışmaları

ŞAPHANE'DE YOL BAKIM VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI

KÜTAHYA 21.09.2020, 10:56
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Şaphane’de yol bakım ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yol bakım ve peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin giriş bölümündeki anayolun peyzaj çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ihtiyaç olan istinat duvarı çalışması belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için belediye olarak aralıksız çalışmalarımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

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