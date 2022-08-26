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Şaphane’de yem bitkileri saha kontrolleri
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 26.08.2022, 10:10
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz personellerince ilçemiz merkez ve köylerindeki üreticilerimize ait çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerimiz devam ediyor” denildi.
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