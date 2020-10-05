Şaphane’de Yakup Şentürk güven tazeledi
ŞAPHANE'DE YAKUP ŞENTÜRK GÜVEN TAZELEDİ
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kongreye AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve partililer katıldı.
Şaphane kültür ve toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
AK Parti Şaphane Gençlik Kollarına, üyelerin tamamının oyuyla yeniden Başkan seçilen Yakup Şentürk, "AK Parti Gençlik Kolları’na bağlı gençler olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaya yemin ettik. Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacak ve mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz teşkilatımıza layık gençler olacağız" diye konuştu.
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