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Şaphane’de tüm okullar eğitime hazır

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan tüm merkez okulların yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

KÜTAHYA 26.08.2021, 10:35
Şaphane’de tüm okullar eğitime hazır

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan tüm merkez okulların yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ile birlikte 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi Şaphane ilçe merkezindeki tüm okullarda denetimde bulundu.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, ’’Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı yavrularımızın daha temiz daha ferah ortamlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızı eğitim-öğretim dönemi içerisinde sürekli olarak temizliyoruz. Ayrıca tatil dönemlerinde bile bu temizlik ve bakım çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz. Bu kapsamda okullarımız yine pırıl pırıl olarak yavrularımızı bekliyor. Tüm yavrularımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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