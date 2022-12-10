Şaphane’de tritikale demonstrasyonu için ekimler yapıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda tritikale demonstrasyonu için çiftçiler tarafından ekimler yapıldı.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından temin edilen Tritikale yetiştiriciliği demonstrasyonu amacıyla 150 kilogrm Alperbey ve 150 kilogram Tatlıcak-97 çeşidi sertifikalı tritikale tohumlarının ekilişleri Karamanca, Üçbaş ve Kızılkoltuk köylerimizdeki çiftçilerimiz tarafından yapılmıştır” denildi.