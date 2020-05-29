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Şaphane’de ’’Sirke sineği’’ ile mücadele

ŞAPHANE'DE ''SİRKE SİNEĞİ'' İLE MÜCADELE

Şaphane’de ’’Sirke sineği’’ ile mücadele

ŞAPHANE'DE ''SİRKE SİNEĞİ'' İLE MÜCADELE

29 Mayıs 2020 Cuma 09:37
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Şaphane’de ’’Sirke sineği’’ ile mücadele

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde başta kiraz, erik ve şeftali olmak üzere birçok ürüne yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan Kanadı Noktalı Sirke Sineği’ne (Drosophila Suzukii) karşı sirkeli mücadele başlatıldı.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Dallarından sağlam bir şekilde koparılarak kasalanan, ancak toptancıya ulaşıncaya kadar çürüyen ve ekonomik değerini yitiren şeftalileri, sirke sineğinden korumak isteyen üreticiler, çare olarak meyve ağaçlarına sirkeli tuzaklar kurmak istediler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından finanse edilen 300 litre elma sirkesi, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ilçemize bağlı Çamköy’de faaliyette olan 60 üreticimize, sirke sineği (drosophila suzukii) ile mücadele edilmesi amacıyla ücretsiz olarak teslim edildi’’ ifadelerini kullandı.

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