banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Şaphane’de sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 05.08.2022, 09:37
Şaphane’de sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemiz merkez mahalle ve köylerinde açık alanda üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık, zararlı kontrolleri ile fenelojik gözlem çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu