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Şaphane’de pazar yeri denetimi
ŞAPHANE'DE PAZAR YERİ DENETİMİ
KÜTAHYA 28.09.2020, 10:49
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satşını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek’’ dedi.
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