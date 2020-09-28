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Şaphane’de pazar yeri denetimi

ŞAPHANE'DE PAZAR YERİ DENETİMİ

KÜTAHYA 28.09.2020, 10:49
Şaphane’de pazar yeri denetimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satşını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek’’ dedi.

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