Şaphane’de okulların başarı durumu ve güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yapılan toplantıda, okulların başarı durumu ve okul güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Kaymakam Burhanettin Yavaşi başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katıldığı toplantıda, okulların başarı durumu, okul güvenlik tedbirleri ve diğer konular görüşüldü.