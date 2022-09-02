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Şaphane’de “Nadasa elveda” projesi
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde “Nadasa elveda” isimli proje çerçevesinde 27 çiftçiye dağıtılan kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 02.09.2022, 12:12
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde “Nadasa elveda” isimli proje çerçevesinde 27 çiftçiye dağıtılan kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürütülen “Nadasa elveda” isimli proje çerçevesinde Kütahya İl Özel İdaresi finansman desteğiyle Şaphane ilçesinde 27 adet çiftçimize dağıtılmış olan Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir” denildi.
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