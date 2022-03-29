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Şaphane’de meyve üreticilerine budama teknikleri eğitimi
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 29.03.2022, 13:21
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemizin ekonomik geçim kaynağı olan kiraz ve vişne bahçelerinde üreticilerimize yönelik budama teknikleri eğitimi saha uygulamaları devam etmektedir” denildi.