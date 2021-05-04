banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu

Şaphane’de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 04.05.2021, 12:23
Şaphane’de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Teknik Personellerimiz gözetiminde havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde üreticilerimizce mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama ve yabancı ot mücadelesi ile toprağın havalandırılması amacıyla çapalama ve gübreleme işleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar en iyi verimin alınabilmesi için sürekli olarak kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederiz’’ ifadeleri kullanıldı
Yorumlar (0)
22°
açık