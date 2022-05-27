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Şaphane’de küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Şaphanesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvan işletmelerinde küpeleme ve aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 27.05.2022, 09:18
Şaphane’de küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Şaphanesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvan işletmelerinde küpeleme ve aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından ilçemizde küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerde küpeleme, veba hastalığına karşı koruyucu aşılama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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