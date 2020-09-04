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Şaphane’de jeotermal yatırım çalışmaları
ŞAPHANE'DE JEOTERMAL YATIRIM ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 04.09.2020, 08:58
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan jeotermal sularının işletme hakkının yatırım amacıyla özel bir şirkete devredildiği bildirildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Karacaderbent Mahallesinde bulunan jeotermal suların işletme hakkı düzenlenen imza töreniyle özel bir şirkete devredilmiştir. Özel firma, yatırım yapmak amacıyla ilçemiz sakinlerinden Ahmet Demir ve Osman Demir’in arazilerini satın almıştır. Alınan bu arazilere yapılacak bu yatırımla, Şaphane ilçe ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacağı kesindir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.
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