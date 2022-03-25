Şaphane’de ’Hekim Sinan’ sergisi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış oldukları EGEP projesi çerçevesinde hazırlamış oldukları ’Hekim Sinan’ sergisi açıldı.

Hekim Sinan sergisinin açılışını yapan Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, açılış sonrası sergiyi gezerek sergilenen ürünler ve eserler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yavaşi, divan edebiyatı şairi Şeyhi’nin önemli eserlerinden olan Harnameyi tüm öğrencilerin okumasını tavsiye etti.