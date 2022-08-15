Şaphane’de göletlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince ilçemiz merkez ve köylerinde bulunan göletlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimlerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.