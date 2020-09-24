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Şaphane’de esnaflara korona virüs denetimi
ŞAPHANE'DE ESNAFLARA KORONA VİRÜS DENETİMİ
KÜTAHYA 24.09.2020, 10:37
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Son dönemde ülke genelinde tırmanışta olan vaka sayılarını azaltmak için sosyal mesafe, temizlik ve en önemlisi maske kullanımının önemini esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza anlattık. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerimiz belli aralıklarla devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız denetim yapıyor. İnşallah kısa sürede ülkemiz bu salgından tamamen kurtulacak. Tedbirlere uyalım, sosyal mesafe, hijyen ve en önemlisi maske takma konusunda kesinlikle ihmalde bulunmayalım’’ ifadelerini kullandı.
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