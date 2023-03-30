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Şaphane’de depremzede ailelere, şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği

ŞAPHANE’DE DEPREMZEDE AİLELERE, ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE İFTAR YEMEĞİ

KÜTAHYA 30.03.2023, 13:29
Şaphane’de depremzede ailelere, şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği

Şaphane Kaymakamlığınca ilçede bulunan depremzede ailelere, şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sebebiyle ilçemizde misafir ettiğimiz ailelere, şehit yakınlarına ve gazilerimize iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine, Kaymakamımız Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve kurum amirleri katılım sağladı. İftar yemeğinin ardından İlçe Müftüsü tarafından dua yapıldı” denildi.

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