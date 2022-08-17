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Şaphane’de Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 17.08.2022, 11:53
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı Kaymakam Burhanettin Yavaşi Başkanlığında komisyon üyelerinin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde İlçede alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.