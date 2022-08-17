banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Şaphane’de Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 17.08.2022, 11:53
Şaphane’de Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı Kaymakam Burhanettin Yavaşi Başkanlığında komisyon üyelerinin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde İlçede alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yorumlar (0)
27°
açık