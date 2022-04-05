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Şaphane’de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Nadasa Elveda Projesi" çerçevesinde 27 üreticiye İl Özel İdare kaynaklı toplam 640 kilogram Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 05.04.2022, 10:26
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Nadasa Elveda Projesi" çerçevesinde 27 üreticiye İl Özel İdare kaynaklı toplam 640 kilogram Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede kuru fasulye tarımı yapan 27 üreticiye 64 dekar alanda ekilmek üzere toplam 640 kilogram Üstün -42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve Ziraat Odası Başkanı Telat Bilaloğlu katıldı.