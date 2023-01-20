Şaphane’de çiftçiler bilgilendirildi

Şaphane İlçe Tarım Müdürlüğünce ilçeye bağlı köylerde çiftçi bilgilendirme toplantılarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Karakür, Kızılkoltuk ve Gürkuyu köylerinde çiftçi bilgilendirme toplantıları ve tarım cebimde mobil uygulaması tanıtımı yapılmıştır” denildi.