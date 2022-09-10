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Şaphane’de ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrolleri

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 10.09.2022, 11:42
Şaphane’de ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrolleri

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından ilçemizde son yıllarda yetiştiriciliği hızla artmakta olan ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir” denildi.

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